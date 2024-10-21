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نائب رئيس اتحاد العمال يتوقع إقرار زيادة في المرتبات الفترة المقبلة

09:56 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال

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كتب- حسن مرسي: - محدث ومعدل

توقع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، زيادة الأجور الفترة المقبلة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

وأشار البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون، حيث إنهم تحملوا ضغوط كبيرة الفترة الماضية، حتى وإن زاد حجم عجز الموازنة.

وقال مجدي البدوي، "زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع.. وليس هناك قرار حتى الآن".

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