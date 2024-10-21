وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات بين أئمة مساجد كبرى بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، حركة تنقلات لأئمة بمساجد "سيدنا الحسين وعمرو بن العاص وصلاح الدين" بمحافظة القاهرة.

وعلم "مصراوي" أن الحركة تضمنت ما يلي:

- نقل الشيخ مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، للعمل إمامًا لمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه.

- نقل الشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، للعمل إمامًا لمسجد النور بالعباسية.

- نقل الشيخ مؤمن إبراهيم إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، للعمل إمامًا لمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

- نقل الشيخ السيد عبدالقادر، إمام مسجد صلاح الدين بالمنيل، للعمل إمامًا لمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الأوقاف أبقى على الشيخ منصور في منصبه كأحد أئمة مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه.

وتوقعت المصادر، إجراء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حركة تنقلات أخرى بين أئمة باقي المساجد الكبرى بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أجرى الأحد قبل الماضي أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية، هي الأولى منذ توليه منصبه، ضمن ضبط منظومة العمل القيادي والدفع بالعناصر الشبابية.

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