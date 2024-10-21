حدث في 8 ساعات| وزير التموين يكشف خطوات ضبط الأسعار.. وحزمة حماية اجتماعية لهذه الفئات قريبًا

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، إعلان شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، كما قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

قريبًا.. حملة إعلامية بالتنسيق مع "المتحدة" لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كشفت د.منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبًا، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين .

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الحكومة: تقنين أوضاع 293 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص

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وزير الري: 114 مليار متر مكعب احتياجات مصر من المياه سنويا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري/ أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالي ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦ مليار متر مكعب سنويا منها ٥٥.٥ مليار من مياه نهر النيل، و١.٣ مليار من مياه الأمطار.

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استخدامات أراضي الدولة: تخصيص 40 ألف كم2 لمشروعات الطاقة في عامين

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، عددا من ملفات عمل المركز، ودراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات.

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إنهاء الإجراءات في 10 أيام.. مسؤول سعودي يكشف عن تسهيلات جديدة للعمرة عبر "نُسك"

كشف مصعب هاشم، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة، عن عدد من التسهيلات الجديدة التي يجري تقديمها للمعتمرين، عبر منصة "نُسك

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زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز.. وزير التموين يكشف خطوات ضبط الأسعار بالأسواق

أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تطوير منظومة الدعم، وجهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق.

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وزير التموين: إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز

قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية

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استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الدلتا للسكر" وتعيين قيادتَين جديدتَين –تفاصيل

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائمًا بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

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احتياطي لمدة تفوق الـ6 أشهر.. وزير التموين يكشف خطوات ضمان الأمن الغذائي

أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي.

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زيادة الأجور والمعاشات.. "اتحاد العمال": حزمة حماية اجتماعية لهذه الفئات قريبًا

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام،

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