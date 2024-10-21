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خطة التحول إلى الدعم النقدي.. متحدث التموين يكشف التفاصيل -(فيديو)

06:51 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، مستجدات خطة الوزارة لدراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إنه يتم دراسة تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، كما يتم أيضًا استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، والتي تم تضمينها في برنامج الحكومة.

وأوضح متحدث التموين، أنه تم التنسيق خلال الفترة الماضية مع مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

وأشار كمال، إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

خطة التحول إلى الدعم النقدي المتحدث باسم وزارة التموين التحول من الدعم العيني إلى النقدي أحمد كمال ببرنامج صالة التحرير
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