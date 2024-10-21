هل يرتفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟.. التموين تكشف

كتب- داليا الظنيني:

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه تم تحرير نحو 406 ألف محضر تمويني خلال العام الجاري 2024.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد،: "نعمل على توفير احتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية، وسيتم حوكمة شركات الجملة والتجزئية خلال الفترة المقبلة".

وتابع متحدث التموين: "نستهدف زيادة مساحة صوامع الغلال لـ6 ملايين طن، وتم زيادة سعر شراء طن قصب السكر من المزارعين إلى 2500 جنيها، وسعر بنجر السكر إلى 2400 جنيها".

وأوضح كمال، أن الشعبة العامة للمخابز تدرس حاليًا نسبة الزيادة في سعر رغيف الخبز السياحي، وفي حال أن يكون هناك زيادة في الأسعار؛ ستكون بنسبة طفيفة جدًا.

واختتم متحدث التموين: عندما يتم تحريك أسعار الوقود، فإن وزارة التموين هي من تتحمل فرق التكلفة عن المواطن، ولا توجد أي زيادة في سعر رغيف العيش المدعم، وسيظل كما هو بـ 20 قرشًا.