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عضو أمناء الحوار الوطني يُطالب الحكومة ببيان عن معدلات الفقر

06:15 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

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كتب- عمرو صالح:

ثمن نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وذلك من أجل المحافظة على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم المساس بها.

وقال "البرعي"، لمصراوي، إن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم بين الحكومة وصندوق النقد أمر في غاية الأهمية لكنه يتطلب أن تتخذ الحكومة عددًا من الإجراءات الاجتماعية لبيان درجات المستوى المعيشي للمواطنين مثل نسب الفقر وعدد الفقراء ونسبة الطبقة المتوسطة.

واضاف أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة من شأنها أن تعمل على ضخ الأموال بمختلف الأسواق وإنعاعاشها من جديد خاصة بعد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأبرزها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغزة ولبنان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى توجيهاته للحكومة بمراجعة بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرمة مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي انعقد اليوم الأحد

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نجاد البرعي الحوار الوطني معدلات الفقر
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