إنهاء الإجراءات في 10 أيام.. مسؤول سعودي يكشف عن تسهيلات جديدة للعمرة عبر "نُسك"

مكة المكرمة - أحمد جمعة:

كشف مصعب هاشم، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة، عن عدد من التسهيلات الجديدة التي يجري تقديمها للمعتمرين، عبر منصة "نُسك".

وأوضح أن تلك التسهيلات مكّنت الأفراد من إتمام الحجوزات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للسفر خلال 10 أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، بعدما كانت تستغرق نحو 5 أسابيع قبل الرحلة.

وتعد "منصة نسك" هي المنصة الحكومية الموحدة لتسهيل خدمات العمرة، وهي جزء من جهود السعودية لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، بما يعزز من تجربة العمرة والزيارة إلى المملكة.

وجرى إطلاق هذه المنصة في عام 2022 في إطار رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى الارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال أتمتة وتسهيل رحلة العمرة من بداية الحصول على التأشيرة وحتى عودتهم إلى بلادهم.

وقال هاشم في لقاء نظمته منصة نُسك مع عدد من الإعلاميين والصحفيين في مكة المكرمة: "نُسك هي حل تقني يساهم في تسهيل قدوم المعتمرين للمملكة العربية السعودية، وحدث توافق مع وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتتشاطر الهيئة مع الوزارة تنسيق رحلات العمرة وتحقيق مستهدف 30 مليون معتمر".

وأوضح هاشم أن الهيئة تستهدف تقليل حدة "الموسمية" لأداء مناسك العمرة، متابعًا أنه "في رمضان تكون هناك أرقامًا قياسية عبر عروض تجارية وخصومات في الفترات الأقل طلبا، كما نعمل مع القطاع التجاري حول العالم سواء شركات سفر وسياحة ومقدمي الخدمة على تحسين جودة الخدمات وتسويق المنتجات بشكل أفضل وإيجاد خيارات للتجربة".

وأضاف أن "تجربة العمرة في السنوات الماضية كانت تقتصر على أداء المناسك وزيارة بعد المزارات الدينية فقط، لكن الآن نحاول ملء الجدول بالعديد من المناطق السياحية والأحياء الثقافية مثل ما حدث مع تطوير حي حراء الثقافي وتطوير المشاعر المقدسة في منى وعرفات والمزدلفة ومتحف الساعة، لتكون التجربة ثرية ومليئة بالتجارب".

ولفت نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة، إلى العمل على إطلاق برنامج خاص برحلة العمرة للأطفال، لأول مرة ضمن أحدث الخدمات التي تقدمها منصة نُسك.

وأوضح "هاشم"، أنه من المقرر إطلاق هذا البرنامج في موسم الشتاء خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي سيكون شاملًا لكل شيء فيما يتعلق بعمرة الأطفال، وسيكون مقسم إلى فئتين عمريتين صغار السن، والأطفال الأكبر، على أن يشمل التوعية والتثقيف حسب الفئة العمرية.

وقال: "هناك خيارات متعددة لإزالة العوائق أمام الأسر التي تفكر في الحضور وإجراء العمرة، كما أن هناك الكثير من الأسر في المهجر يعانون أطفالهم من مشكلة في الهوية ويرغبون في تعزيز الثقافة الإسلامية لهم بجانب ذلك سيكون البرنامج به مناطق ترفيهية مثل الحديقة المائية في جدة وأكثر من خيار للتسلية للأطفال بين مكة والمدينة، ونعمل مع عدد من الشركات السعودية لتصميم باقات تتناسب مع الأطفال وعوائلهم".

وتقدم منصة نُسك عددا من الخدمات على رأسها إصدار تأشيرات الزيارة الإلكترونية لدخول المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، بما في ذلك تأشيرة العبور وتأشيرة المقيمين في دول الخليج، وتسهم هذه الخدمة في تيسير عملية الحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وسريع، فضلا عن إصدار تصاريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، بالإضافة إلى خدمات حجز الفنادق والرحلات الجوية، مع توفير باقات متنوعة تناسب احتياجات الزائرين، تشمل برامج اقتصادية، وباقات مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى خيارات سياحية وثقافية.

وعن الدول التي تشهد العدد الأكبر من المعتمرين، قال هاشم: "لا زالت الدول الأكبر حجما في عدد المسلمين هي الأكثر قدوما، وعلى رأسها إندونيسيا وباكستان ومصر والأردن والهند".

وأضاف: "كان هناك دول تأتي منها أعدادًا محدودة للعمرة مثل اوزباكستان التي كانت قبل 2022 يأتي منها 30 ألف معتمر، الآن أصبح يأتي منها 200 ألف معتمر وهذا بسبب التسهيلات ورحلات الطيران المباشرة للمملكة".