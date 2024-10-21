64 صورة ترصد تفاصيل 5548 فرصة عمل.. موعد وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تضمنت فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان "العمل"، فإنه يُتاح حاليًا 5548 فرصة عمل في 84 شركة خاصة بـ11 محافظة، توفر وظيفة في عدد من التخصصات، تشمل فرصًا لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد وفقًا للحد الأدنى للأجور وبعد المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وبشأن موعد التقديم على فرص العمل المتاحة، فإن سيكون متاحًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وجاءت طرق التقديم على فرص العمل الجديدة، كما يلي:

- من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- عبر مديريات العمل في المحافظات.

- عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

- التواصل مع الشركات المرفقة عناوينها وأرقامها في البيان.

وجاءت أماكن فرص العمل الجديدة في 11 محافظة، وتشمل: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، السويس، دمياط، المنوفية، المنيا، وجنوب سيناء".

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

أخصائي تسويق.

مهندس اتصالات.

رسام أوتوكاد.

أخصائي عمليات.

مترجم لغة صينية.

كيميائي.

محاسبين.

مدير مالي.

مدير تسويق عقاري.

مدرسين.

أخصائي نظم معلومات.

مشرف تنجيد.

ليدي جارد – إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف حلواني.

كيميائي.

أخصائي تمريض.

أخصائي مشتريات.

فني تمريض.

مدخل بيانات.

بائعين.

مساعد شيف.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين كهرباء وميكانيكا.

مهندسين إنتاج وجودة.

سكرتارية.

أعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وتضمنت نشرة وزارة العمل، مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في إطار التزام المنشآت بتوفير نسبة 5% من إجمالي عمالها لتلك الفئة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.