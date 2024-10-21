بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب الخريجين على أعمال المساحة مجانًا

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من جامعة بدر برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي الأسبق.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر، يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريبي عملي ونظري مجاني للخريجين على أعمال المساحة، باستخدام أحدث الأجهزة المتاحة في كليتي الهندسة والإنسانيات والعلوم الإجتماعية بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تخريج "مسّاح عام" ماهر يمتلك المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وجاء توقيع هذا البروتوكول في إطار المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويسعى البروتوكول إلى توفير فرص عمل لائقة لخريجي قسم الجغرافيا بكليات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وتأهيلهم لشغل مهنة "مسّاح عام"، حيث يستهدف البروتوكول تلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد من هذه المهنة، التي تشمل مهامها إجراء القياسات وتحديد الحدود، بالإضافة إلى تقديم البيانات حول شكل الأراضي وموقعها وتقييم خصائصها.

وأكد وزير العمل، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز فرص العمل للخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تدريب الشباب على مهارات تتماشى مع احتياجات الشركات المتخصصة في المقاولات والبناء.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر، بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، معربًا عن تقديره لدور الوزارة في تأهيل الشباب وتدريبهم على المهارات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل.