بدء أولى رحلات العمرة البرية غدًا.. والسياحة: الأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن انطلاق أولى رحلات العمرة البرية 2024 غدًا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار برامج العمرة البرية 2024 تبدأ من 26 ألف جنيهًا وتختلف باختلاف البرنامج والتعاقد.

وكان محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، قال إن شركات السياحة ستبدأ خلال الفترة المقبلة تدريجيًا في تنظيم برامج العمرة البرية 2024.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن لجوء الشركات إلى برامج العمرة البرية 2024 يعود إلى الرغبة في وجود تنوع في الأسعار، حيث تنخفض رحلات العمرة البرية عن الطيران بما يصل إلى 8000 جنيه للبرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار رحلات العمرة البرية 2024 الاقتصادية تبدأ من 25 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تلجأ عدد كبير من الشركات خلال شهر رمضان المقبل إلى تنظيم برامج العمرة البرية بجانب الطيران، وذلك حتى يكون هناك تنوع في البرامج.

يذكر أن ضوابط العمرة 2024، تشترط إقامة المعتمرين في أماكن معتمدة من السلطات السعودية، على أن لا تزيد المسافة عن 3000 متر من الحرم المكي. وفي حال تجاوزت المسافة 1250 مترًا، يجب على الشركة توفير وسائل نقل للمعتمرين، أما في المدينة المنورة، فيجب أن تكون الفنادق قريبة من الحرم النبوي ولا تتجاوز 800 متر.

كما فرضت الضوابط وجود مشرفين سياحيين مع كل مجموعة من المعتمرين، بحيث يتم توفير مشرف لكل 50 معتمرًا، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ومن الضروري أيضًا رفع صورة جواز سفر المشرف مع تأكيد مرافقة المشرف للمعتمرين طوال الرحلة.

وفي إطار مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، حذرت الوزارة من التعامل مع شركات غير مرخصة، وأكدت أن تنظيم رحلات العمرة 2024 يقتصر على الشركات المعتمدة فقط، وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.

ومن بين النقاط الهامة في ضوابط العمرة 2024، إعادة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية وفقًا لمعايير فنية صارمة تشمل نوع المركبات السياحية المستخدمة وسلامتها، مع التشديد على عدم استخدام سيارات يقل موديلها عن عام 2020.

كما تم إلزام شركات السياحة بتسجيل جميع بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة، وضمان إرسال تفاصيل برنامج العمرة عبر الرسائل النصية لتحقيق الشفافية.

وتشدد الضوابط أيضًا على ضرورة تحصيل رسوم العمرة بالجنيه المصري والالتزام بالإجراءات الصحية الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية، لضمان سلامة المعتمرين خلال الموسم الجديد.

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