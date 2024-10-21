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تدريب 45 من الأطقم الإسعافية بمحافظات جنوب الصعيد على برامج دعم الحياة المتقدمة

02:56 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، عن تدريب 45 من الأطقم الإسعافية من محافظات أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر بعدد من البرامج الدولية المعتمدة في مجال دعم وإنقاذ الحياة من قبل جمعية القلب الأمريكية، والجمعية الوطنية الأمريكية للخدمات الطبية الطارئة، والجمعية الأمريكية لأطباء الطوارئ.

يأتي هذا التدريب في ظل تبني الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ملف الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين في مصر/ بما يتماشى مع خطة هيئة الإسعاف المصرية لتكثيف التغطية الإسعافية على المعابر والمنافذ الحدودية لخدمة التدفقات المتزايدة من المهاجرين الذين دفعتهم الصراعات والأوضاع الاقتصادية لمغادرة بلدانهم بحثاً عن ملاذ آمن في مصر.

وأوضح البيان أن هذه الخطة تستند إلى الشراكة مع المنظمات الأممية والدولية المعنية بملف اللاجئين في مصر، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة - مصر، التي تدعم هيئة الإسعاف المصرية في الجوانب التدريبية والنواحي اللوجيستية.

أشرف على التدريب أطباء المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف، المعتمدون كمدربين دوليين في برامج دعم وإنقاذ الحياة، وبحضور الدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر، وذلك بمركز التدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة أسوان.

جاء تدشين المركز في أعقاب سلسلة من الجولات الميدانية للدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، بأفرع الهيئة بالمحافظات، وما تخللها من لقاءات مع الأطقم الإسعافية التي أكدت خلالها حرصها على الانضمام لأنشطة الهيئة التدريبية، وتعذر ذلك بسبب بعد المسافة. وهو الأمر الذي تبعته توجيهات بأن تتضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الإسعاف المصرية بناء مراكز تدريب في كل إقليم لتخفيف مشقة السفر على الأطقم الإسعافية.

تدريب الأطقم الإسعافية محافظات جنوب الصعيد برامج دعم الحياة المتقدمة
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