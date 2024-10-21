كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد.. وزير التموين يكشف خطوات ضبط "السلع التموينية"

كتب- محمد سامي:

أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتقديم حلول فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان الأمن الغذائي.

وأكد الوزير على أهمية تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.

وقال "فاروق"، إننا اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، وهي كما يلي:

- تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وجميع الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

- التوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.