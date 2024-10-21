رئيس "النواب": "الوفد" ماحدِّش يقدر يعاكسه.. وعضو الحزب يرد

كتب- نشأت علي:

طالبَ النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بإضافة لفظ الجامعات والمعاهد الفنية والبحثية إلى بند 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مطالبًا أيضًا بإضافة كلمة أن (المجلس يضع سبل معايير تطوير التعليم) بدلًا من كلمة (يقترح سبل تطوير التعليم والسياسات والمعايير).

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن مقترح النائب هاني أباظة في البند 3 مستغرق في البند 5، ولا داعي للتكرار، ومشكور على الجهد في البحث والاجتهاد .

وداعب المستشار جبالي رئيس البرلمان، النائبَ هاني أباظة، بأن "التابلت الخاص بك والميكروفون معاكس معاك، مع أنه حزب الوفد ماحدش يقدر يعاكسه"، ليرد أباظة بأنه "لا توجد معاكسات أو غيره، وجميعنا نعمل لخدمة البلد" .

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.