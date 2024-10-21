حكيم صوفي مفكر.. علي جمعة ينعى الداعية التركي فتح الله كولن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، الداعية التركي محمد عبدالله كولن الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهر الـ 83 عاما.

وقال جمعة عبر صفحته على فيسبوك، الاثنين: "انتقل إلى رحمة الله الحكيم الصوفي المفكر رجل الحوار والتسامح الخطيب الكاتب محمد فتح الله كولن صاحب المسيرة العطرة القائمة على خدمة الإسلام ونشر مبادئ التسامح والتعايش مع الآخر".

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن الداعية فتح الله كولن كان يؤمن بمبدأ الانفتاح على العالم بأسره وإبلاغ العالم كله بأن الإسلام ليس قائماً على الإرهاب كما يصوره أعداؤه، وأن هناك مجالات واسعة للتعاون بين الإسلام وبين الأديان الأخرى بعيدا عن التعصب والعنف.

ولفت إلى أن عبدالله كولن، بدأ عمله الدعوي في أزمير ثم عمل واعظاً متجولاً، فطاف في جميع أنحاء غربي الأناضول وكان يعقد الندوات والمجالس واللقاءات الخاصة مما ساهم في شهرته حتى قام أتباعه في تركيا بإنشاء العديد من المدارس والأقسام الداخلية وبإصدار الجرائد والمجلات وإنشاء المطابع وتأليف الكتب ومحطة إذاعة وقناة تلفزيونية ثم انتشرت هذه المدارس في العالم بأسره.