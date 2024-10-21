استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الدلتا للسكر" وتعيين قيادتَين جديدتَين -تفاصيل

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تعيين الدكتور أحمد شيرين كريم قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وتعيين المهندس سامي أحمد عبد المطلب قائمًا بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات، وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية؛ لتنفيذ كل المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.

وقبلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستقالة المقدمة من الدكتور أحمد أبو اليزيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للسكر.