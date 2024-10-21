زيادة الأجور والمعاشات.. "اتحاد العمال": حزمة حماية اجتماعية لهذه الفئات قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يتعلق بالمواطن المصري، حيث يلمس معاناته بسبب موجة الغلاء التي أثرت على جميع جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.

وأشار البدوي، في بيان له، الإثنين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد هذا الاهتمام، مما يعكس حرص القيادة السياسية على وضع محدودي الدخل في مقدمة أولوياتها.

وتوقع البدوي أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن زيادة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات للفترة المقررة خلال الستة أشهر القادمة.