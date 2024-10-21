قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة

مكة المكرمة - أحمد جمعة:

كشف مصعب هاشم، نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة، عن اعتزام السلطات السعودية إطلاق برنامج جديد للعمرة يستطيع الأفراد المقيمون بالدول المصنفة ضمن الفئة "ب" ومن بينها مصر، الحجز من خلاله دون الحاجة إلى اللجوء إلى شركات السياحة.

وقال هاشم في لقاء نظمته منصة نُسك مع عدد من الإعلاميين والصحفيين في مكة المكرمة: "نعمل مع وزارة السياحة السعودية على أتمتة الحصول على التأشيرة للدول المصنفة ضمن الفئة ب، مثل مصر".

وأضاف: "إذا كانت هناك مجموعة من الأفراد يأملون في أداء العمرة، فإن بإمكانهم في المستقبل القريب اختيار برنامج جاهز بعدد معين من الأيام، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص ما يريدونه من خدمات كخيار آخر والحصول على التأشيرة".

وشدد هاشم على أن متطلبات التأشيرة تشمل تذكرة طيران ذهاب وعودة، تأمين صحي، وحجزًا في أحد الفنادق المعتمدة لعدد معين من الليالي، بالإضافة إلى شركة للاستقبال والوداع.

ولفت المسؤول السعودي إلى أن هذا البرنامج سيكون بديلاً سهلاً عن الحجز مع شركات السياحة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتقنية.

وقال: "سيتم إطلاق الموقع قريباً، والبرنامج سيكون واحداً من الخيارات المتاحة للعمرة.. وهذه خدمة لشريحة لا ترغب في التعامل مع شركات السياحة، وستكون أحد الخيارات عبر منصة الهيئة السعودية للسياحة أو الشركات المرتبطة بالأنظمة السعودية".

ومع ذلك، أكد هاشم أن هذا البرنامج لن يلغي دور شركات السياحة، مضيفاً: "لا يمكن أن ينتهي دور شركات السياحة، بل إنه سيحفز الشركات على تحسين خدماتها".

وأشار هاشم إلى أنه لم يُحدد بعد الموعد الرسمي لإطلاق هذا البرنامج، موضحاً أنه قد يكون بحلول العام المقبل أو قبل ذلك بقليل.