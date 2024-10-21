بينها مصر.. "السياحة السعودية" تكشف عن أكبر 5 دول بأعداد المعتمرين

مكة المكرمة - أحمد جمعة:

كشف مصعب هاشم، نائب الرئيس التنفيذي للعمرة في الهيئة السعودية للسياحة، عن الدول التي تشهد العدد الأكبر من المعتمرين القادمين إلى السعودية.

وقال هاشم في لقاء نظمته منصة نُسك مع عدد من الإعلاميين والصحفيين في مكة المكرمة: "لا زالت الدول الأكبر حجما في عدد المسلمين هي الأكثر قدوما، وعلى رأسها إندونيسيا وباكستان ومصر والأردن والهند".

وأوضح،نائب الرئيس التنفيذي للعمرة في الهيئة السعودية للسياحة، أنه جرى تقديم الكثير من التسهيلات للمعتمرين بما ساهم في تزايد الأعداد خلال العامين الماضيين، وتجاوز مرحلة جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تلك التسهيلات ساهمت في خفض مدة التخطيط للسفر لتصبح في غضون 10 أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، بسبب سهولة الحصول على التأشيرة.