وزير التموين أمام البرلمان: ملتزمون بتحسين جودة السلع وضبط الأسعار بالأسواق

كتب- محمد سامي:

أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتقديم حلول فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان الأمن الغذائي.

وأكد الوزير على أهمية تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.

وقال "فاروق"، "نواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف العالمية والمحلية، وعلينا اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخبز."

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، حيث تم اقتراح التحول من الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي المشروط لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتم التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتطبيق نظام رقمي حديث.

وأكد وزير التموين على أن توفير الأمن الغذائي هو أحد أولويات الوزارة، مشيراً إلى توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمدة كفاية تفوق الستة أشهر.

وأوضح أن الوزارة قامت بتنويع مصادر استيراد الأقماح وتنفيذ خطة لبناء صوامع جديدة لزيادة السعات التخزينية.

وفيما يخص جودة السلع، أشار شريف فاروق، إلى تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعداد خطة شاملة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى البدء في تطبيق نظام حوكمة تداول الأقماح، وميكنة بيانات شركات الجملة لمتابعة حركة السلع.

وأضاف الوزير: "نحن ملتزمون بتحسين جودة السلع وضبط الأسعار في الأسواق، حيث نفذت الوزارة العديد من الإجراءات لضمان استقرار السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية".

كما أعلن وزير التموين، عن تكثيف الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن الوزارة حررت أكثر من 406 آلاف محضر مخالفات خلال العام الجاري.

واختتم "فاروق"، "نحن عازمون على الاستمرار في العمل الجاد بالتعاون مع كافة الجهات لتحقيق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات الشعب المصري."