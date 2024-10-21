وزير التموين: عازمون على التحول إلى الدعم النقدي أو المشروط ووصوله لمستحقيه

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينها في برنامج الحكومة.

جاء ذلك أثناء إلقاء الوزير بيانه أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشار فاروق إلى أنه يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية؛ من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

وقال وزير التموين: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط؛ وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.

وأكد فاروق نجاح وزارة التموين في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد؛ من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.