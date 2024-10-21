20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بزيارة مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، استكمالًا للجولات الميدانية لعدد من المدارس والمنشآت التعليمية، برفقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته بمدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، على اهتمام الدولة الكبير بقطاع التعليم، والسعي المستمر لدعم وتعزيز مختلف مكونات المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى تنمية بشرية تتماشى مع المستهدفات، مشيرًا إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الكثافات الطلابية العالية في الفصول، ومعالجة نقص أعداد المعلمين.

وشدد "مدبولي"، على استمرار الجهود لحل هذه المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تمكين الطلاب من الحصول على فرصة تعليمية عالية الجودة، موضحًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت بشكل كبير في التعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيواصل جولاته الميدانية في مختلف مدارس الجمهورية على مدار العام الدراسي للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، بما يسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها، من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، ويعزز التنمية البشرية خاصة في قطاع التعليم قبل الجامعي.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال جولته، فصول رياض الأطفال والفصول الابتدائية والإعدادية، حيث اطمأن على الكثافات الطلابية بعد تطبيق إجراءات تخفيض الأعداد داخل الفصول، وأدار حوارًا مع طالب من الصف الخامس الابتدائي حول المحتوى التعليمي الذي يتلقونه خلال حصة اللغة العربية، واطلع على الكراسات الخاصة به وتقييمات الطلاب المستمرة.

كما زار القاعات المخصصة للأنشطة، وبدأ بقاعة التربية الفنية، مشيرًا إلى أهمية استغلال الغرف والأماكن غير المستخدمة لزيادة الأنشطة المقدمة للطلاب، وتقليل عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة.

وانتقل مدبولي بعدها إلى قاعة الموسيقى، حيث استمع إلى كورال يقدم الأغاني الوطنية، وأشاد بأداء الطلاب ومستوى الأنشطة المتنوعة التي تقدمها المدرسة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من عبد السلام بسطامي، مدير مدرسة أمجاد، الذي أوضح أن المدرسة تضم فصولًا لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، ويبلغ عدد طلابها 2898 طالباً موزعين على 68 فصلاً، بحد أقصى 46 طالباً في كل فصل بعد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الكثافات، حيث كان العدد قد يصل في السابق إلى 90 طالباً في الفصل.

وشاهد رئيس الوزراء، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بعض الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية والتعليمية والرياضية التي يتم تنفيذها في المدرسة. كما شاهد عدداً من اللوحات الفنية المصنوعة من القماش والزيت، التي أبدعها الطلاب خلال فترة الصيف في مراكز تنمية القدرات والمبدعين، وأشاد بجودة وتميز هذه الأعمال.