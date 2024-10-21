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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2024

05:58 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

طقس معتدل الحرارة

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2024، على كافة المحافظات في أنحاء الجمهورية.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة طقس اليوم تسود معتدلة الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة ليلًا حتى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وبحسب الهيئة، فإن هناك نشاط رياح على أغلب المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

ومن المتوقع أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2024، تسجل على القاهرة 29 درجة، والوجه البحرى 28 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، والمناطق الجنوبية 31 إلى 35 درجة.

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