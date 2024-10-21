مثمناً موقف الأزهر .. النائب إيهاب رمزى: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا سقطة كبيرة

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، إدانة الأزهر الشريف لتصريحات وزيرة خارجية ألمانيا حول تأييد بلادها لقصف الكيان الصهيوني لأماكن تواجد المدنيِّين في غزَّة معتبراً هذه التصريحات بمثابة سقطة كبيرة للنظام الألمانى.

وأعلن رمزي اتفاقه التام مع تأكيد الأزهر الشريف على أنَّ هذه التصريحات انتكاسة أخلاقيَّة وسياسيَّة، وردة حضارية، وفتوى سياسية تبيح للمجرمين ممارسة قتل المدنيين الأبرياء وإزاحة الشعوب من على وجه الأرض، بل ودليلٌ واضح على التحيز الأعمى في دعم الإرهاب الصهيوني ومباركة جرائمه.

وقال "رمزى" فى بيان صحفى: إن الأزهر أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أنَّ صدور مثل هذه التصريحات المتطرِّفة من مسئول رفيع تعد سابقةٌ تُنذر بخطرٍ كبير، بما تحمله من دعمٍ صريح لهذا الكيان في قتل المدنيِّين من الأطفال والنِّساءِ والشَّباب كما أن هذه التَّصريحات المحرضة من مسئولين كان يُظنُّ بهم التوسط والعمل على الوقف الفوري للعدوان الذي تجاوز عامًا كاملًا، والَّذي أجمعت عليه الشعوب الحرة في أوروبا وأمريكا، بل والعالم أجمع، مؤكداً أن الأزهر الشريف عبر عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية عندما أكد إدانته بشدة لهذه التصريحات من الوزيرة الألمانية التى اختارت الاصطفاف خلف الجُناة، بما يُهدِّد كل جهود الوساطة لوقف العدوان.

وكان الأزهر قد أشار إلى أنه يذكر وزيرة الخارجية الألمانية بموقف بلادها الإنساني من استقبال اللَّاجئين من مختلف دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية جرَّاء الظروف القهرية التي حدثت في بلادهم من حروب وصراعات، وهو ما يتناقض جذريًّا مع هذا التصريح المتطرف الناتج عن شعور بالذنب التاريخي، مؤكدًا أنَّ هذا التصريح يمثل وصمة عار في السياسة الألمانية وتحولها إلى النقيض من داعمٍ للقضايا الإنسانية إلى محرِّضٍ على ارتكاب أفظع الجرائم في حق المدنيين العُزَّل.