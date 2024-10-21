رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا

كتب-عمرو صالح:

ثمن الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تبين حالة من عدم الرضا بين المواطنين بسبب تحريك أسعار المحروقات خلال الساعات الأخيرة.

وقال الفقي خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي تؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.

وأعرب الفقي عن توقعاته بإصدار الحكومة حزمة من قرارات الحماية الإجتماعية خلال الفترة المقبلة تتمثل في علاوة استثنائية للمعاشات والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الـ ٦ شهور المقبلة .

وأوضح الفقي أن الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها خلال الساعات الأخيرة على أسعار المحروقات وفرت ما يقرب من ٢٧ مليار جنيه ونصف من مخصصات الدعم المقررة لها بالموازنة العامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطى توجيهاته للحكومة بمراجعة بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرمة مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي انعقد اليوم الأحد.