قصور الثقافة في أسبوع..تواصل مهرجان أسوان والقوافل الثقافية تجوب القرى

كتب-محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

قوافل ثقافية بالقرى الأكثر احتياجا

يشهد هذا الأسبوع عددا من القوافل الثقافية بمحافظات: "البحيرة، الإسكندرية، والفيوم"، ضمن برامج العدالة الثقافية التي تقدمها الهيئة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تتضمن الفعاليات: لقاءات تثقيفية وتوعوية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، اكتشاف مواهب، بالإضافة إلى ورش فنية بمشاركة نخبة من المدربين والفنانين التشكيليين، وتنطلق بدءا من صباح غد الاثنين من محافظة البحيرة.

تواصل مهرجان أسوان "تعامد الشمس"

وتتواصل فعاليات مهرجان أسوان حتى بعد غد الثلاثاء، بعروض فنية تقدمها فرق الفنون الشعبية المصرية وهي أسوان، الأقصر، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، توشكى التلقائية، والتنورة التراثية، وذلك أمام ساحة معبد أبي سمبل، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، ذلك الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين حول العالم.

التدريب الميداني لطلاب جامعة بنها

ويشهد يوم الثلاثاء أيضا تواصل فعاليات التدريب الميداني لطلاب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها، والذي ينظمه فرع ثقافة ثقافة القليوبية أسبوعيا، بمكتبة مصر العامة، ويتضمن محاضرات خاصة بإدارة المكتبات، أنواع التصنيف، وتقنيات الفهرسة الآلية وغيرها.

فعاليات ثقافية متنوعة بمحافظة أسيوط

وتستقبل محافظة أسيوط هذا الأسبوع عدة فعاليات أهمها المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بعنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، دورة الشاعر الراحل مصطفى حامد، وذلك يوم الخميس المقبل بقصر ثقافة أسيوط.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الأبحاث بمشاركة لفيف من الباحثين والأدباء والمثقفين، بجانب عدد من الأمسيات الشعرية والجلسات الإبداعية التي يصاحبها عروضا فنية.

كما يشهد الأسبوع استمرار فعاليات "الدوري الثقافي" المقام لدعم واكتشاف مواهب طلاب المعاهد الأزهرية بصعيد مصر في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف.

وتقام الفعاليات أسبوعيا يومي السبت والأربعاء بمقر الإدارة التعليمية الأزهرية، وتستمر حتى نوفمبر المقبل.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من الندوات واللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والمثقفين، بالإضافة إلى أفلام قصر السينما المجانية، والورش الفنية، وفعاليات دوري المكتبات في دورته الثانية بمختلف المحافظات، والاحتفالات الخاصة بذكرى نصر أكتوبر، واليوم العالمي للعصا البيضاء، وغيرها.