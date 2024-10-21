نشرة منتصف الليل| حريق مطعم صبحي كابر.. وطقس الساعات المقبلة يشهد انخفاض الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

الإجراءات لن تتخطى الشهر.. وزير الزراعة يكشف تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء

كشف علاء فاروق وزير الزراعة، أن هناك تعليمات بتسهيل إجراءات التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، حيث سيتم إنهاء بحث الطلب أو الملف في وقت سريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": ستكون هناك لجنة مشكلة من التنمية المحلية والزراعة وهي تحت تصرف المحافظ، لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورفعها للمنظومة ثم تنظر وزارة الزراعة هذا الطلب ومن ثم الموافقة على الطلب حال كان متوافقا للشروط.

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"صندوق نكد".. تعليق ناري من أحمد موسى بعد طلب الرئيس مراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس السيسي حول أهمية مراجعة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حتى لا يؤثر على المواطنين، قائلا: صندوق النقد هو السبب في الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي نوه إلى أن الدولة خسرت نحو من 7 إلى 8 مليارات دولار خلال 10 شهور، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن الرئيس السيسي كان صريحا ووصل إليه صوت الشعب.

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الإسكان الاجتماعي يوضح تفاصيل رفع سقف الدخل في مبادرة "سكن لكل المصريين"

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تعديلات جديدة في مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك بهدف توسيع شريحة المستفيدين من هذه المبادرة.

وأوضحت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة شملت تغيير حدود الدخل المسموح به للمشاركة في المبادرة، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم.

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المالك الجديد لمطعم صبحي كابر: "الحريق بفعل فاعل وهو معروف"

قال هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، إن الحريق الذي اندلع في المطعم مؤخراً كان متعمداً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه حرر محضراً في قسم الشرطة بشأن الحريق، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

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مائل للبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة ليلا وحتى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

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