بالصور.. وفود من السائحين تزور محطة قطارات الصعيد استعدادا للسفر إلى أسوان



كتب- محمد نصار:

وصل عدد من وفود السائحين إلى محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل لاستقلال 4 قطارات نوم متجهة إلى أسوان لزيارة المواقع السياحية في صعيد مصر.

وأبدى السائحون إعجابهم الكبير بالمحطة الذكية التبادلية ذات الطابع الفرعوني، التي تمثل مركزًا حضاريًا متكاملاً يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز تجربة المسافرين ويلبي احتياجاتهم.

كما أشاد السائحون بالمحطة العالمية التي توفر كافة الخدمات المتميزة للركاب.

يذكر أن محطة قطارات صعيد مصر تم افتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتم اختيار موقع المحطة بعناية لتميزه بالربط مع المحاور الرئيسية مثل محور الفريق كمال عامر، ومحور روض الفرج، ومحور 26 يوليو، والطريق الدائري، بالإضافة إلى التكامل مع وسائل النقل المختلفة مثل السكك الحديدية، مترو الأنفاق، المونوريل، والنقل الجماعي.

والمحطة تغطي مساحة 60 فدانًا، منها 3 أفدنة للجراج متعدد الطوابق والمسجد، بينما تبلغ مساحة المبنى الرئيسي 57 فدانًا، ويتكون من 4 طوابق بمساحة إجمالية 31 ألف متر مربع.

وتحتوي المحطة على 11 رصيفًا بطول إجمالي 3850 مترًا، منها أرصفة لركاب الوجه القبلي والمنشأة (3500 متر) وأرصفة للبضائع (350 متر).

وتخدم المحطة زوارها عبر 28 شباك تذاكر و10 ماكينات حجز إلكترونية. كما تحتوي على غرفة مراقبة مركزية مزودة بـ1200 كاميرا موزعة في جميع أرجاء المحطة.

وتوفر المحطة أيضًا 2 مكتب استعلامات لخدمة الجمهور، و14 بوابة تفتيش وكشف على الحقائب، و86 بوابة إلكترونية للدخول والخروج من وإلى الأرصفة.

وتم تجهيز المحطة بـ14 سلمًا كهربائيًا و34 مصعدًا، منها 1 مخصص لذوي الهمم، كما تضم مولاً تجاريًا بمساحة 22,900 متر مربع يتألف من 3 طوابق ويحتوي على 161 محلًا تجاريًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد بدروم مخصص لجراج يسع 250 سيارة، وورش إصلاح للجرارات والعربات.

وتحتوي المحطة أيضًا على 6 أنفاق للمركبات والمشاة بإجمالي طول 1.2 كم، ويخدمها جراج متعدد الطوابق على مساحة 7000 متر مربع بسعة 1100 سيارة.

وتم إنشاء مسجد يسع 500 مصلٍ على مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلى محطة حافلات تسع لـ50 أتوبيس وميني باص.

وبجوار المحطة، توجد منطقة استثمارية تمتد على مساحة 10 أفدنة وتضم مشروعات تجارية وسكنية وإدارية.