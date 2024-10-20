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الزراعة تكشف موعد طرح الأرز البسمتي المصري بالأسواق

10:51 م الأحد 20 أكتوبر 2024

حصاد أول تجربة لزراعة الأرز البسمتي في مصر

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كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة عن موعد طرح الأرز البسمتي المصري "جيزة 201" بالأسواق بعد نجاح تجارب زراعته بعدد من المحافظات.

وقال موافي خلال تصريحاته لمصراوي: إن الأرز البسمتي "جيزة 201” يوفر ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية، إضافة إلى أنه أقل أصناف الأرز استهلاكا للمياه وأكثرها إنتاجية إذ تصل كمية الإنتاج من الفدان الواحد إلى ٤ طن في الموسم الواحد.

وتابع موافي: بدأنا تجارب زراعته منذ عام 2014 بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وذلك بعد عن زاد الطلب عليه من الفنادق والمطاعم حيث تعاقدنا مع عدد من المزارعين المتميزين لإجراء التجارب الزراعية والتهجين بأراضيهم التي انتهت بنجاحها وتحقيقها لنتائج جيدة للغاية.

وبسؤاله عن موعد طرح للمستهلك بالأسواق قال موافي إنه من المتوقع أن يغزو الأرز البسمتي المصري الأسواق خلال الموسم المقبل حيث سيتم التركيز خلال الموسم الحالي على توفير التقاوي للمزارعين مشيرا إلى أن أسعاره ستكون في متناول الجميع.

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