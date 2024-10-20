المالك الجديد لمطعم صبحي كابر: "الحريق بفعل فاعل وهو معروف"



كتبت- داليا الظنيني:

قال هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، إن الحريق الذي اندلع في المطعم مؤخراً كان متعمداً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه حرر محضراً في قسم الشرطة بشأن الحريق، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وأكد أن الحريق التهم الطابق الثالث بالكامل من المطعم، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، معقبًا: "معروف مين اللي عملها وإن شاء الله هيتجاب النهاردة.. إحنا مش معانا حد غير ربنا.. ومصر كلها عارفة اللي عملها، مش هنقول اسمه بالعين.. الحريق بفعل فاعل".

وأشار الإمام إلى أنه يتعرض لحملة تشويه منذ توليه إدارة المطعم، وأن التهديدات وصلت إلى إحراق المطعم، مؤكداً أن الحريق الأخير يؤكد صحة هذه التهديدات.

وأضاف: "أنا في المناطحة دي بقالي 7 شهور.. يا إما أتنازل عن القضايا يا إما يولع في المطعم.. وأهو ولّع في المطعم".

وطالب الإمام بضرورة تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث ومعاقبة المتورطين فيه، مؤكداً ثقته في الأجهزة الأمنية القادرة على كشف الحقيقة.