الإجراءات لن تتخطى الشهر.. وزير الزراعة يكشف تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء

كتبت- داليا الظنيني:

كشف علاء فاروق وزير الزراعة، أن هناك تعليمات بتسهيل إجراءات التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، حيث سيتم إنهاء بحث الطلب أو الملف في وقت سريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": ستكون هناك لجنة مشكلة من التنمية المحلية والزراعة وهي تحت تصرف المحافظ، لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، ورفعها للمنظومة ثم تنظر وزارة الزراعة هذا الطلب ومن ثم الموافقة على الطلب حال كان متوافقا للشروط.

وتابع: سنقوم بتعديل بعض الإجراءات في ملف التصالح بمخالفات البناء بحيث يتم الانتهاء من الطلبات في فترة زمنية لا تتخطى مدة الشهر، وخلال الأسبوع المقبل سنعقد اجتماعا لوضع النقاط والخطوط العريضة لحسم الملف.