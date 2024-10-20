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وزير الزراعة يكشف عن تحرك جديد لضبط أسعار الدواجن

09:02 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات حكومية جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض.

وأوضح فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه تم عقد اجتماعات مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الاستجابة كانت متفاوتة، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الإجراء أثمر بالفعل عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى 35 جنيهاً، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار الأسعار.

وأكد فاروق أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارة ومنتجي الدواجن لمتابعة أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في أسعار الدواجن وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

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