"صندوق نكد".. تعليق ناري من أحمد موسى بعد طلب الرئيس مراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس السيسي حول أهمية مراجعة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حتى لا يؤثر على المواطنين، قائلا: صندوق النقد هو السبب في الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي نوه إلى أن الدولة خسرت نحو من 7 إلى 8 مليارات دولار خلال 10 شهور، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على أن الرئيس السيسي كان صريحا ووصل إليه صوت الشعب.

وأوضح أن الرئيس السيسي طلب من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي؛ حتى لا يكون هناك ضغوطا كبيرة على الشعب، مواصلا: لم يدخل صندوق النقد بلد إلا ويحدث بها أزمات ومشكلات كبيرة، وهو صندوق «نكد» وخراب.

وأشار إلى أن مرتبات المواطنين لا تكفي حتى آخر يوم في الشهر.. والرئيس السيسي يعلم ذلك بعيدا عن التقارير الرسمية، والرئيس السيسي «خايف» على البلد والمواطنين، ولذلك طلب بمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد.

واستكمل قائلا: البيضة النهاردة بـ5 جنيهات وبـ6 في بعض المناطق، والأزمة الاقتصادية طالت الغني والفقير، ومنذ 7 أكتوبر المخططات تريد مصر واستهداف مقدرات الدولة، ولا نريد أن يجعلنا أحد نذهب لاتجاه آخر.



