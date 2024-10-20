مائل للبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة ليلا وحتى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة تسجل 29 درجة، والوجه البحرى 28 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، والمناطق الجنوبية 31 إلى 35 درجة.

وجاءت تفاصيل الطقس على النحو التالي: