الإسكان الاجتماعي يوضح تفاصيل رفع سقف الدخل في مبادرة "سكن لكل المصريين"

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تعديلات جديدة في مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك بهدف توسيع شريحة المستفيدين من هذه المبادرة.

وأوضحت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الجديدة شملت تغيير حدود الدخل المسموح به للمشاركة في المبادرة، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت أن الحكومة تعمل على دراسة مستمرة للحدود الدخلية للمبادرة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين. كما أشارت إلى أن هناك وحدات سكنية جاهزة للتسليم فوراً، ووحدات أخرى سيتم تسليمها خلال السنوات القليلة القادمة.

وأوضحت أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها، حيث تم تسليم آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، وتم فتح باب التمويل العقاري للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروع.