طبيب بيطري: صعود الكلب للهرم صدفة.. وهذا سر نزوله السريع

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، أن تسلق كلب الهرم ووصوله إلى القمة، أمر ممكن من خلال التسلق البطيئ، لافتا إلى أن النزول من قمة الهرم أسهل بسبب زيادة الأكسجين عكس الصعود.

وأوضح مصطفى ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن كلب الهرم عرف موطن النزول والصعود للهرم من خلال حاسة الشم على غرار رسم وتحديد الخرائط.

وقال أن الكلاب لا تخاف من الارتفاعات، مشيرا إلى أن صعود الكلب للهرم مجرد صدفة، معلقا: "ربما يكون الكلب انجذب لإحدى الطيور".