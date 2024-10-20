مسؤول أممي: التنمية الشاملة في مصر لن تأتي إلا بالاستثمار البشري

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، أن التركيبة السكانية متغيرة، ولها عدة مؤثرات مثل الهجرة والنزوح، لافتا إلى أن التركيبة السكانية المصرية شبابية.

وأوضح خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن تركيبة الشباب تحتاج أفضل استغلال وتحويلها لنمو اقتصادي.

وقال مجدي خالد: إن الشباب جزء من التنمية الاقتصادية، وتحتاج مزيدا من فرص العمل والتعليم الجيد، مشددا على أننا نعيش الآن فترة الزيادة السكانية، الأمر الذي يؤثر كثيرا بالسلب على فئة الشباب.

ونوه خالد أن الدولة تحتاج تخفيض الزيادة السكانية مع تحسين مجالات التنمية ورفع الوعي؛ حتى يتمتع الجيل الحالي بمزيد من الفرص الجيدة في سوق العمل.

وصرح مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقا، بأن التنمية الشاملة في مصر لن تأتي إلا بالاستثمار البشري، من خلال جودة الصحة والتعليم والمسكن.

واختتم حديثه بالقول: "نسير على خارطة طريق إنهاء الأمراض المعدية من خلال الكشف المبكر، وتصحيح مسار العملية التعليمية، وتوفير سكن لكل المصريين".