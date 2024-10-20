حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وهذا موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"بشكل لا يتحمله الناس".. السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الدولة المصرية.

وقال الرئيس: "مصر نفذت برنامجين للإصلاح الاقتصادي، الأول كان نجحت فيه ليس بجهدها فقط ولكن أيضًا باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن فيه الآن".

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24، اليوم الأحد: بالنسبة للبرنامج الثاني الذي ننفذه حاليًا، بقول رسالة مهمة للصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، إن البرنامج ده بيتعمل في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، ويُقال إن ركودا اقتصاديا محتملا خلال السنوات المقبلة نتيجة هذا الأمر.

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السيسي: "رغم الفقر المائي معملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من المياه موجودة وثابتة لم تتغير على مدار عشرات وربما مئات السنوات.

وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: عشان تبقى واضحة للعالم كله، حصة مصر موجودة لم تتغير على مدى عشرات أو مئات السنين، بنتكلم تقريبا في 55 مليار متر مياه، في دولة من عدد سكان 4 ملايين لـ 106 ملايين نسمة دلوقتي وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد ومعملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا المائية، وإحنا طبقا لمعايير الأمم المتحدة في حالة فقر مائي شديد.

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بيض ولحوم بتخفيضات 25%.. الزراعة تطلق 14 منفذًا متحركًا لبيع السلع بالإسكندرية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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15 يومًا على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. هل يجوز مدها؟

15 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

يأتي ذلك تطبيقًا لنص القانون ولائحته التنفيذية والذي منح أصحاب المخالفات فرصة لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 أشهر وكذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذ 10 لإتمام التصالح.

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نحتاج مليون وظيفة سنويًا.. السيسي: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت تعاني من أزمة ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: كان عندنا أزمة هي البطالة وكانت نسبتها عالية، بقول لو تتصوروا حجم الخريجين في مصر سواء من الجامعات أو المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بين 800 ألف أو مليون وبذلك نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا على مدار العشر سنوات الماضية.

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توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: رياح وبرودة واضطراب ملاحة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد غدًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

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بالأرقام.. تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد لـ "سكن لكل المصريين"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التغيير في حدود الدخل يهدف إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

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رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على آخر مستجدات تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

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