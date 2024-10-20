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محافظ القاهرة: تحصيل 179 مليون جنيه رسوم جدية التصالح

07:04 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية، والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات، والأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح.

وتابع صابر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: " تقدم 22 ألف طلب تصالح، تم فحص 8 آلاف طلب، وتم تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية المتمثلة في جدية تصالح.

وأضاف: نعمل طوال الوقت من أجل التيسير على المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات وتم عمل حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف وفي نفس الوقت مقترحات للحلول، مؤكدا أن القانون هدية سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة".

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب
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