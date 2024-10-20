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بيض ولحوم بتخفيضات 25%.. الزراعة تطلق 14 منفذًا متحركًا لبيع السلع بالإسكندرية

04:53 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

وانطلقت سيارات وزارة الزراعة، لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الإسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.

وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة: بيض المائدة، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، ومنتجات البقالة، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، وغيرها من المنتجات، وذلك بنسب تخفيضات تزيد على 25%، عن الأسواق.

منفذ متحرك السلع الغذائية لحوم بيض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
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