"النواب" يوافق على ضم وزير الصحة إلى المجلس الوطني للتعليم.. وجدل بشأن رفض ضم آخرين

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جدلًا واسعًا حول تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

بدأ الجدل خلال الجلسة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بعدما طالب النائب محمود عصام موسى، بإضافة كل من وزير الاستثمار ونقيب المعلمين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثل للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم.

وأوضح عصام، خلال كلمته، أهمية وجود وزير الاستثمار في التشكيل؛ بهدف توفير فرص الاستثمار في قطاع التعليم وربط البحث العلمي ومخرجاته بفرص الاستثمار، خصوصًا أنه لا قيمة للأبحاث العلمية دون تطبيق.

وتابع عصام: أيضًا بالنسبة إلى نقيب المعلمين؛ فهو ممثل لشريحة كبيرة من المجتمع وهم المعلمون، وبالتالي وجوده يمثل أهمية في مناقشة مشكلاتهم ودورهم في تطوير التعليم.

وأضاف النائب محمود عصام موسى: كذلك أمين المجلس الأعلى للجامعات؛ فهو يمتلك خبرة كبيرة في الجامعات ومشكلاتها.

وتابع النائب: أيضًا بالنسبة إلى ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، فوجوده في تشكيل المجلس الوطني للتعليم، أمر مهم جدًّا؛ لا سيما أن ذلك التحالف تم إنشاؤه بتوجيه من الرئيس السيسي، ويقوم بجهود كبيرة في تقديم وتحسين كل الخدمات، وبالتالي يمكن أن يساعد المجلس في تقديم حلول بشأن إنشاء مدارس وجامعات.

واتفق معه النائب علي العساس، في اقتراح إضافة وزير الاستثمار بتشكيل المجلس، موضحًا أن ذلك أسوة بوجود عدد آخر من الوزراء، وأن مجال الاستثمار يرتبط بملف التعليم.

ودعت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إلى ضم وزير الصحة، إلى تشكيل المجلس؛ نظرًا لارتباط عمل وزير الصحة بربط مخرجات التعليم في كليات مثل الطب والصيدلة وكذلك تخصصات التمريض.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، على مطالبات النواب، بأنه في ما يتعلق بوزير الاستثمار، هناك وزراء بالتشكيل يقترب اختصاصهم من اختصاص وزير الاستثمار، وأنه في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار فوزير التعليم العالي موجود ضمن التشكيل.

وتابع الوزير: في ما يتعلق بالتحالف الوطني للعمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، فهي مجالات من الوارد أن يكون منتميًا إليها أي من الخبراء أو أعضاء التشكيل.

وأضاف المستشار محمود فوزي: أيضًا في ما يتعلق بنقيب المعلمين، فلدينا نقابات عديدة يرتبط عملها أيضًا بالمجلس، وبالتالي لا يمكن ضم كل النقابات، مؤكدًا أن الفلسفة العامة لتشكيل المجلس لا تستهدف التوسع فيه.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية: أما في ما يتعلق باقتراح ضم وزير الصحة، فليس هناك مانع في ضم وزير الصحة، لا سيما أن ذلك الاقتراح سبق وأثير في اجتماع اللجنة، وعرض على الحكومة وتم دراسته والتوافق عليه، نظرًا لارتباطه بربط المخرجات بسوق العمل.

وانتهى المجلس على الموافقة على ضم وزير الصحة إلى تشكيل المجلس الوطني للتعليم، ورفض باقي المقترحات المقدمة من النواب.