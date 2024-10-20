برلمانية: المجلس الوطني للتعليم يحقق التقدم ويرفع مستوى المنظومة ويطور المناهج

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، اليوم الأحد، أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، باعتبارهما أساساً لتحقيق التقدم والتنمية.

وتابعت عضو مجلس النواب بأن مشروع القانون هدفه إنشاء كيان وطني يتولى مهمة وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار؛ بما يُسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المراحل، وتطوير المناهج بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وأكدت موسى أن هذا المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص؛ مما يُسهم في تطوير مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم في مصر؛ بهدف تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العصر وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

وأضافت النائبة أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار سيعمل على وضع رؤية شاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو مجلس النواب بأن هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، ويضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت النائبة رحاب موسى عن ثقتها بأن إنشاء هذا المجلس سيُسهم في تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا؛ مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني ويُسهم في تحقيق تقدم مستدام.