وزير الصحة: "ChatGPT قالنا إن فيه تحسن لمستوى المعيشة وجودة الحياة بمصر"

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إنه تم إجراء محادثة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة رأي المجتمع الدولي فيما يخص المشروعات القومية المنفذة في مصر، وكذلك انعكاساتها على التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وقال وزير الصحة: "حاولنا نشوف محركات البحث العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو روبوت المحادثة ونشوف رأي المجتمع الدولي على المشروعات اللي تمت خلال 10 سنوات، حول التنمية البشرية في مصر، وسألنا سؤالين، إزاي يكون فيه تأثير مباشر للمشروعات على التنمية البشرية؟ وما التحاليل الدولية على هذا الموضوع لنطمئن على وجود بُعد دولي لما تم في مصر خلال الـ10 سنوات".

وأكمل وزير الصحة: "كان الرد من خلال شات جي بي تي أن هناك تحسنا لمستوى المعيشة وجودة الحياة، وهناك توفير فرص عمل وزيادة في الدخل، وتحفيز في النمو الاقتصادي، وتعزيز للتعليم والتدريب المهني، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم".

وتابع: "هذا رأي المؤسسات الدولية من خلال محركات البحث فيما هو تم في مصر خلال العشر سنوات الماضية.. وما فعلته مصر من تبني لمشروعات ضخمة في كل المجالات كان محل تقدير من المؤسسات الدولية بشكل كبير وكان له تأثير مباشر على التنمية البشرية".

وأوضح "عبدالغفار" أن السؤال الثاني تعلق بمصدر هذه المعلومات، فكان مصدر البحث الرئيسي هي المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، اليونيسف، واليونسكو، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أن ما تم خلال الـ10 سنوات، كان له بعد رئيسي ومباشر في التنمية البشرية.