نموذج أرسطو.. وزير الصحة يكشف أهمية البنية التحتية لتحقيق التنمية البشرية

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة أو وليد الصدفة.

وأوضح أن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، أكد أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية قوية لدعم المجتمع، كما تحدث بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، عن أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، التي تُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأضاف أن تقدم الدول يعتمد على 5 مراحل، وسُميت بمراحل النمو لدى أرسطو. وتابع أن أرسطو، في نموذجه، تحدث عن مجتمع تقليدي بدائي هش يعتمد على الزراعة ويحتاج إلى العمل على زيادة موارده، ثم التهيؤ للانطلاق عبر اكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا، مع قيام نخبة مؤهلة بالاستثمار والأعمال، وظهور طبقة من المفكرين، وحصول تطور في الفكر والمعرفة، بعد ذلك تأتي مرحلة الانطلاق التي تشهد نمواً في الدخل الوطني والاقتصاد، مع وجود قطاعات متخصصة ومناخ سياسي ومؤسسي ملائم يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تتمثل في النضج ووجود استثمارات ضخمة، وهي المرحلة التي تمر بها مصر حالياً، حيث تهتم الدولة بالإصلاح الاجتماعي، وازدهار التجارة الخارجية، والتمتع باقتصاد مستقر وظاهرة التحضر في المجتمع، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة الاستهلاك الواسع.