توقعات حالة الطقس غدا.. الأرصاد: رياح وبرودة واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد غدًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.