إعلان

توقعات حالة الطقس غدا.. الأرصاد: رياح وبرودة واضطراب ملاحة

02:26 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد غدًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

463968194_1051422733694813_3259631760427769530_n

الطقس رياح درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نموذج أرسطو.. وزير الصحة يكشف أهمية البنية التحتية لتحقيق التنمية البشرية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة