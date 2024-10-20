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15 يومًا على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. هل يجوز مدها؟

01:24 م الأحد 20 أكتوبر 2024

التصالح في مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار.

15 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

يأتي ذلك تطبيقًا لنص القانون ولائحته التنفيذية والذي منح أصحاب المخالفات فرصة لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 أشهر وكذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذ 10 لإتمام التصالح.

وبدأت المحافظات في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي وحتى يوم 4 نوفمبر المقبل.

تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وتتيح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على جواز مد مهلة التصالح المشار إليها -بقرار من رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء- لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويخاطب قانون التصالح الجديد، مختلف أنواع المخالفات سواء التي ارتكبها أصحابها ولم يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم في ظل القنون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، أو أصحاب المخالفات الجديدة التي ارتكتبت بعد إلغاء العمل بالقانون السابق، أو أصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم ينهوا إجراءات توفيق أوضاعهم.

التصالح في مخالفات البناء تقنين الأوضاع قانون التصالح
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