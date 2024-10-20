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وزير الزراعة أمام مجلس النواب: نتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لزيادة الإنتاجية

11:50 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

علاء الدين فاروق وزير الزراعة

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كتب- محمد نصار:

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الوزارة تتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية باستنباط أصناف جديدة أكثر اعتمادية وعالية الإنتاجية تتأقلم مع تغير المناخ، والتوسع في تطوير دعم الفلاح من خلال تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع المتغيرات المناخية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وبرامج التمويل والميكنة الزراعية.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم العمل على دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

وأشار، إلى أنّ الوزارة تستكمل جهود التحسين الوراثي إلى جانب دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في هذا الصدد.

علاء فاروق مجلس النواب وزير الزراعة التغيرات المناخية
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