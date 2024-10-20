وزير الري يتابع أحدث أساليب الاستفادة من التصوير الجوي والفضائي في إدارة المنظومة المائية

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور أحمد سمير، بالمكتب الفني للوزير؛ لمناقشة أحدث الأساليب للاستفادة من التصوير الجوي والفضائي في إدارة المنظومة المائية.

يأتي ذلك في ضوء تطبيق التحول الرقمي في إدارة المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأشار سويلم إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقاً للاحتياجات الفعلية؛ مما يسهم في تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير ودمج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كل جهات الوزارة؛ لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.

وتناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية، وتطرق الاجتماع لسبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية؛ مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.

وشمل الاجتماع متابعة إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في مختلف الجهات المعنية بالوزارة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان، حيث تسهم هذه المنصة في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن على سبيل المثال من حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، وبما يُسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المياه.

جدير بالذكر أن منصة Digital Earth Africa هي منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل إحدى المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية، وتعهدت الحكومة الأسترالية بتوفير كل أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومة الأسترالية المسماة Digital Earth Australia.