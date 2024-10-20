بعد تكرار الحوادث.. توجيهات جديدة من السكة الحديد بشأن إجراءات السلامة

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات مشددة لكل من الإدارة المركزية للورش الإنتاجية والعمرات والإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالمناطق، والإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة، والإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بمنطقة القاهرة.

ونصت التعليمات على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بلائحة سلامة التشغيل من واجبات جميع المهندسين والفنيين والمختصين، يجب الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية أثناء تشغيل أجهزة التحكم الآلي "ATC" بالجرارات.

1- التأكد من انتظام تشغيل أجهزة التحكم الآلي الـATC بالجرارات أثناء التجهيز اليومي طبقًا للتعليمات ويتم التأكد من أن جميع الجرارات الشغالة قد تم عمل الصيانة الدورية لها.

2- التنبيه على المتخصصين بعدم تعيين الورش أو ملاحظ القاطرات أي جرارات بها أجهزة الـ ATC معطلة أو بها عوارض أو فواقد للتشغيل على جميع الخطوط للركاب والبضائع والتأكد من أن هذه الأجهزة تعمل بكفاءة في القطارات.

3- يراعى قبل خروج الجرارات من ورش التجهيز اليومي عمل اختبار لتشغيل دائرة الرباط السريع في حالة تجاوز سيمافور مغلق وذلك باستخدام الملفات الأرضية الموجودة بالورش مع تسجيل هذه التجارب في سجل خاص بذلك.

4- ضرورة قيام المسؤولين عن مراقبة تشغيل الأجهزة والورش والأحواش قبل القيام بالمحطات بالتأكد من وجود شريط التسجيل أو الدسك والتأكد من أن محابس الهواء (الجزرة) على وضع التشغيل (الفتح).

5- التأكد من سلامة تشغيل مقرب الفرامل الأتوماتيكي (ماكينة الرجلاش) وذلك بإدارته وتجربة الرباط والتصريف ثلاث مرات.

6- التأكد من تشغيل دائرة الرباط العادي والسريع والتأكد من أن جميع محابس الهواء (الجزرة) على وضع التشغيل (الفتح) وذلك أثناء الكشف اليومي والدوري.

7- التأكد من سلامة تشغيل بلف التقسيم بقياس زمن الرباط والتصريف 3 مرات.

8- تكثيف المرور المستمر والمفاجئ على أجهزة الـ ATC بكل الورش والمناطق والأحواش.

9- الالتزام بتعليمات سرعة مسير جرارات البضائع وربط أجهزة الـ ATC على سرعة جرارات البضائع وكذلك المفارد.

10- الاهتمام بتدريب جميع العناصر البشرية بالقطاع متمثلة في (المهندسين - الفنيين - الحرفيين).

11- الاهتمام بمنظومة الأمن الصناعي داخل الورش والوحدات المتحركة ويتم تركيب لمبات ليد في جميع العربات مثل العربات الروسي وتكون صالحة والتأكد من أنها صالحة للتشغيل وتظهر الإضاءة الخلفية للقطار.

12- التأكيد على جميع المناطق بضرورة الاهتمام بالتجهيز اليومي من جرارات وعربات وعدم قيام أي جرار أو عربة بها عوارض (خاصة البواجي).

13- قياس درجة حرارة كراسي العجل والتنبيه على جميع المسئولين المختصين بالصيانة والدعم الفني بمقابلة جميع القطارات بالمحطات المتواجدين فيها لمراقبة الجرارات وجميع بواجي العربات بالقطار والتأكيد على ذلك.

14- الحفاظ على الأصول الثابتة المملوكة للهيئة والمتمثلة في (الجرارات - العربات - الأوناش - الآلات - المعدات - جميع قطع الغيار الجديدة والتالفة).

15- محاسبة جميع المقصرين والمستهترين في العمل والنشر داخل لوحة.

16- القضاء على ظاهرة السرقات وذلك بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ على الورش والأحواش بالتعاون مع الشرطة ورفع جميع المهمات الصالحة في المخازن والخردة داخل أماكن الخردة.

17- التأكيد على تنفيذ تعليمات وزير النقل والمتضمنة أي موظف يثبت تعاطية المخدرات من خلال أول عينة تحليل سيتعرض لعقوبات السجن والفصل والغرامة.