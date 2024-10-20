بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير الزراعة حول تعزيز الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي ستشهد إلقاء بيان من علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط وسياسات الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي في الفترة المقبلة.

ويتناول بيان الوزير خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

كما تناقش الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويهدف المشروع إلى وضع السياسات العليا للتعليم بكافة مراحله وأنواعه، وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها لتطوير التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن القانون يسعى لتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف العلمية والمهنية، بما يتناسب مع بيئاتهم المختلفة، لإعدادهم ليصبحوا مواطنين منتجين في مجتمعاتهم.