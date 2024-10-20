نشرة التوك شو| حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب وأصداء استهداف منزل نتنياهو بالمسيرات

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

الشعبة تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب

نفى المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض ضريبة جديدة على الذهب بعد موجة الارتفاعات غير المسبوقة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد ميلاد أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على الذهب، مضيفًا: "الذهب بالفعل شامل ضريبة قيمة مضافة ومصنعية".

عبدالمنعم سعيد يوضح رد إسرائيل المحتمل على استهداف منزل نتنياهو بالمسيرات

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن إسرائيل لديها دافعين لمهاجمة إيران أولهما الرد على ضربة إيران التي أصابت قاعدتين عسكريتين داخل حيفا والثانية محاولة استهداف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن لإيران قدرة عالية في التسليح وطهران عازمة على استخدم التطور بالسلاح في هذه الحرب الإقليمية بشكل شبة كامل.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انطلاق المسيرة من لبنان لا يؤكد أنها لبنانية، موضحًا أن هناك فشل للقبة الحديدية ومقلاع داوود، مؤكدًا أن التكنولوجيا التي تعتمد عليها إسرائيل في الدفاع الجوي هي اعتراض الصواريخ.

ضربة حظ.. اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل اغتيال السنوار

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صدمة كبيرة.

وقال "فرج"، في حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اغتيال السنوار لم يكن عملية مدبرة لكن كانت ضربة حظ".

وتابع: "الوحدة التي نفذت اغتيال السنوار كانت وحدة عسكرية عادية وليست مدربة على أعلى مستوى من التدريب القتالي".

شعبة المخابز: ارتفاع أسعار الخبز الحر والسياحي في هذا الموعد

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أنه لا يوجد زيادة في سعر الرغيف البلدي المدعم، في حال تحمل الدولة فرق الدعم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة السولار أعقبها تكلفة إضافية جديدة قدرها 30 جنيهًا على شوال دقيق.

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تهديد العواصف الشمسية للإنترنت

حذر الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، من زيادة النشاط الشمسي خلال العامين المقبلين، مما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية قوية.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، السبت عقب أستاذ أبحاث الشمس على تحذيرات سابقة من وكالة ناسا بشأن احتمال تعطل خدمات الإنترنت على مستوى العالم نتيجة لهذه العواصف.

ما هو مصير جثمان السنوار بعد احتجازه في إسرائيل؟

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/10/19/2660662/

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن مصير جثمان يحيي السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد اغتياله على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

في حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار فرج إلى أن الاحتلال يحتفظ بجثته، مما قد يستخدم كأداة في المفاوضات المقبلة.